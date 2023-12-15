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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Filosuna 70 Yeni Otobüs Ekleyecek - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Filosuna 70 Yeni Otobüs Ekleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son üç yılda 219 çevre dostu otobüsü hizmete sunmasının ardından 70 otobüs daha alımı için ihale düzenledi. İhale sonucunda kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve otobüsler 2024 yılı sonuna kadar teslim edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Filosuna 70 Yeni Otobüs Ekleyecek
15.12.2023 - 13:49,
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Son üç yılda 219 çevre dostu otobüsü vatandaşın hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 70 otobüsü daha filosuna katacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosunu her geçen yıl genişletiyor. Vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşımı için yatırımlarını sürdüren büyükşehir, kent genelindeki toplu taşıma hizmeti için modern doğalgazlı otobüsler ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. 2020 yılından bu yana 219 çevre dostu otobüsü hizmete sunan büyükşehir, 70 otobüs alımı için daha ihale düzenledi. Büyükşehir İhale Salonu'nda düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen ihaleye 3 firma teklif verdi. Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu ihalede en düşük teklif 844 milyon 560 bin TL olurken en yüksek teklif 1 milyar 213 milyon 500 bin TL oldu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihinden sonra ihaleyi kazanan firma 225 gün içerisinde 70 otobüsü büyükşehire teslim edecek. Otobüslerin 2024 yılı sonuna kadar alınması planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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