Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 24-26 Kasım tarihlerinde kent genelinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında kortej yürüyüşü, bisiklet turu, bilgilendirme stantları, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

Etkinliklerle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların başvurabileceği destek mekanizmalarının tanıtılması hedefleniyor.

Programın ana etkinlikleri, 25 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merkez Bankası önünden hareket edecek kortej, Yapı Kredi Bankası etkinlik alanında sona erecek. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Etkinlik alanında canlı çiçek, bez çanta boyama ve tespih atölyeleri düzenlenecek. Anne Şehir, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Destek Uygulaması (KADES), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulacak stantlarda vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele, korunma yolları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verilecek.

Cumhuriyet Bulvarı'ndaki atölye ve bilgilendirme çalışmaları 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 13.00-16.00 saatlerinde devam edecek.

Söyleşi düzenlenecek

Program kapsamında 25 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te Gönül Bahçem Davet Evi'nde Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. "İki Farklı Beyin, Tek Bir İnsanlık: Şiddete Karşı Ortak Akıl" başlıklı söyleşide şiddetle mücadelede ortak aklın önemi ele alınacak.

Bisiklet turuyla farkındalık mesajı verilecek

Etkinliklerin 26 Kasım Perşembe günündeki programı kapsamında bisiklet turu düzenlenecek. Saat 12.30'da Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü önünden başlayacak bisiklet korteji, etkinlik alanına ulaşacak. Turun ardından Cumhuriyet Bulvarı'nda atölye ve bilgilendirme çalışmaları sürdürülecek.

Darıca'da tiyatro gösterisi sahnelenecek

Farkındalık programı kapsamında 24 Kasım Salı günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde de etkinlikler düzenlenecek. "Sessiz Çığlık" adlı tiyatro oyununun sahneleneceği program, saat 12.00'de canlı çiçek, bez çanta boyama ve tespih atölyeleriyle başlayacak. Tiyatro gösterisi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin yanı sıra toplu ulaşım araçları ve kent genelindeki dijital ekranlarda da kadına yönelik şiddetle mücadele mesajlarına yer veriyor.

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan farkındalık mesajlarıyla giydirilen tramvay, kasım ayı boyunca kentte hizmet verecek.

"Kadına şiddete dur de", "Kadına şiddet insanlık suçudur" ve "Bu şehirde yol kesmek sadece kırmızı ışığın işi" ifadelerinin yer aldığı dijital ekranlarda da vatandaşlara çağrıda bulunuluyor.

Tramvay üzerindeki KADES ve ALO 183 bilgilendirmeleriyle kadınların başvurabileceği destek mekanizmalarına dikkat çekiliyor.