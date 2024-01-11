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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışına Hazırlık Yaptı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışına Hazırlık Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Metroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarıları üzerine 650 personel ve 275 iş makinesiyle önlem aldı. Yolların açık tutulması için tuzlama ve küreme çalışmaları yapılacak ve 30 bin ton buz çözücü tuz rezervi de gerekli alanlara taşınacak. Ayrıca köylerde traktör kar bıçaklarıyla kar küreme çalışmaları da yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışına Hazırlık Yaptı
11.01.2024 - 11:26,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafa sonu kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı 650 personel, 275 iş makinesiyle önlem aldı.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ön görülen noktalarda hazırlık yaptı. Yolların açık tutulması için 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla tuzlama ve küreme çalışmaları yapacak. 30 bin ton buz çözücü tuz rezervi ise 18 tırla gerekli alanlara yolları güvenli hale getirebilmek için götürülecek.

Öte yandan, köylerde büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla, kar küreme çalışması yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Yağışına Hazırlık Yaptı - Son Dakika
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