Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı\'nda yeni mezarlık alanı oluşturuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı'nda mevcut doluluk oranının artması sebebiyle 20 dönümlük yeni mezarlık alanı oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki mezarlık alanların yetersiz kalması üzerine Umuttepe yolu üzerinde Kent Mezarlığı'nı inşa etmişti. Bu alandaki mezarlık yeriyle ilgili taleplerin artması üzerine Kent Mezarlığının genişletilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Kent Mezarlığı'nda mevcut doluluk oranın artması nedeniyle 20 dönümlük yeni mezarlık alanı oluşturuluyor.

Belediye ekiplerince, yeni açılan mezar alanında defin yapılmadan önce vatandaşların mezar yerlerine rahat ulaşabilmesi için ara yollar ve beton merdiven yapım çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ