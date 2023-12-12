Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden çiftçilere gübre desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteğinde başvurular sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretimini ve gelir düzeyini arttırmak için mazot, tohum, gübre, sera, meyve fidesi desteği hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede "2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Desteğinden faydalanan çiftçilere, yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje de başvurular sona erdi. Gübre dağıtımı, belirlenen program dahilinde önümüzdeki günlerde başlayacak. Konuyla ilgili üreticilere mesajla bilgilendirme yapılacak. - KOCAELİ