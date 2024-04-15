Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden POMEM hazırlık kurslarına devam

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30. Dönem POMEM hazırlık kurslarını tamamlayan 17 kursiyer polis memuru olmaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; PAEM, Spor Liseleri, MSÜ, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okullar ve Görevde Yükselme gibi özel yetenek sınavlarına başvuru yapan adaylara yönelik ücretsiz parkur ve eğitim desteği vermeye devam ediyor. 30. Dönem POMEM hazırlık kurslarını tamamlayan 17 kursiyer polis memuru olmaya hak kazanırken, 2024 yılı 31. Dönem için de POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) Özel Yetenek Sınavı'na katılmak isteyen adaylara, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz parkur hazırlık kursu kayıtları başladı.

Uzman antrenörler eşliğindeki ücretsiz kurslar İzmit Atletizm Pisti'nde "Kondisyon ve Hazırlık Etabı" ile başlayıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonu'ndaki "Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı" olmak üzere 2. aşamayla devam edecek.

Adaylar, Büyükşehirin; https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx adresi üzerinden online form doldurarak ve KPSS sonuç belgelerini yükleyerek başvuru yapabilecek. Kurs ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Büyükşehir'in 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek. - KOCAELİ