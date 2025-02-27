Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Kocaelispor\'a Destek

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Ramazan ayına özel şehrin farklı noktalarında etkinlikler ve iftar programları düzenleyecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu sezon şampiyonluğa koşan Kocaelispor'un taraftarlarını da unutmadı.

1. Lig'de 9 puan farkla lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Kocaelispor, 1 Mart'ta başlayıp, 29 Mart'ta sona erecek Ramazan ayı boyunca evinde 2 iç saha maçı oynayacak. Bu hafta Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması ile 29.haftada Ankaragücüspor karşılaşmaları Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Ramazan ayı boyunca şehrin birçok noktasında özel etkinlikler ve iftar programları düzenleyecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil-siyahlı taraftarları da unutmadı. Ramazan ayı boyunca iç sahada oynanacak bu iki maçta stadyum önünde çorba ve iftariyelik ikramları yapılacak. Maç öncesi stada erken gelen taraftarlar bu ikramlarla oruçlarını açabilecek. - KOCAELİ