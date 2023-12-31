Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan KOBİS, yılda 303 bin 174 kez kiralandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "KOBİS", bisikletseverler tarafından yılda 303 bin 174 kez kiralandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi "KOBİS" projesi, 12 ilçede hizmet veriyor. 2023 yılında 3 yeni istasyon kuran KOBİS'te yılda 303 bin 174 bisiklet kiralaması yapıldı. Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi, kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kuruldu. Bisikletseverlere hizmet veren KOBİS, 2023 yılında da büyümesini sürdürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen KOBİS, 794 istasyon, 891 akıllı park ünitesi ve 535 akıllı bisikletle hizmet veriyor. KOBİS ailesi 2023 yılında 302 bin 555 kişiye ulaştı. Bu yıl içerisinde Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'ne 9 parklı 3 KOBİS istasyonu kurulumu gerçekleşti.

KOBİS'in dışında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü'nce vatandaşların kendi bisikletlerini park etmesi için Kopark istasyonları kuruldu. Bu kapsamda kent genelinde 248 bisiklet park ünitesi bulunuyor. - KOCAELİ