Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Şoförü Kaplumbağayı Kurtardı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Sinan Ata, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için otobüsü durduran kaptan, onu güvenli bir bölgeye bıraktı. Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. Kaplumbağanın yolda bulunması ve şoförün durarak onu güvenli alana bırakması araç kamerasına yansıdı. - KOCAELİ