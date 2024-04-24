Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Yaşlı Kadını Evine Götürdü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını evine götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Ek Hizmet Binası'na giderek evine bırakılması için talepte bulunan Fatma Tural isimli yaşlı kadının talebini yerine getirdi. Yaşlı kadın ekiplerce Çayırova Emek Mahallesi'ndeki evine bırakıldı. Yaşlı kadın evinin kapısına kadar kendisine eşlik eden zabıta personeline teşekkür etti. - KOCAELİ