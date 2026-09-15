Kocaeli\'de 10 yürüyen merdiven için bakım başlatıldı

Kocaeli'de üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerde kapsamlı bakım ve revizyon çalışması başlatıldı. Dört farklı noktadaki toplam 10 yürüyen merdivenin mekanik, elektrik ve güvenlik sistemleri yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerin daha güvenli ve verimli çalışması amacıyla kapsamlı bakım ve yenileme çalışması başlattı. Yürüyen merdivenlerin mekanik aksamları, elektrik panoları ve güvenlik sistemleri baştan sona elden geçirilecek. Çalışmaların ilk etabı Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nde başladı. Üst geçidin kuzey bölümlerinde iniş ve çıkış yönlerinde hizmet veren toplam 2 yürüyen merdiven kapsamlı bakımdan geçirilecek. İş programına göre Necmettin Erbakan Üst Geçidi'nin kuzey bölümündeki çalışmalar 10 Ekim'e kadar sürecek. Çalışmalar boyunca yürüyen merdivenler belirlenen program doğrultusunda geçici olarak kullanıma kapalı olacak.

Mekanik ve elektrikli aksamlar yenileniyor

Revizyon kapsamında yürüyen merdivenler kontrollü şekilde sökülerek basamak, tarak, zincir, motor, redüktör, fren sistemi, tahrik ünitesi ve korkuluk bantları detaylı şekilde kontrol edilecek. Kullanım ömrünü tamamlayan ya da yıpranan parçalar yenileriyle değiştirilecek. Elektrik panoları ile güvenlik sistemlerinin de yenileneceği çalışmada, sensörler, emniyet elemanları ve yürüyen merdivenlerin güvenli çalışmasını sağlayan tüm bileşenler test edilecek. Bakım ve montaj işlemlerinin ardından deneme sürüşleri gerçekleştirilecek ve gerekli güvenlik kontrolleri tamamlanan merdivenler yeniden vatandaşların kullanımına açılacak.

Umuttepe'de çalışmalar başladı

Umuttepe Hastanesi'nde bulunan iniş ve çıkış yönündeki 2 yürüyen merdiven revizyona alındı. Buradaki çalışmaların 14 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi'ndeki 2 yürüyen merdiven, Necmettin Erbakan üst geçiti güney bölümü 2 yürüyen merdiven ve Mimar Sinan Üst Geçidi'nin orta bölümünde bulunan 2 yürüyen merdivende ağır bakım, onarım ve pano revizyonu yapılacak.

Dört farklı noktada yürütülecek çalışmalarla toplam 10 yürüyen merdivenin mekanik, elektrik ve güvenlik altyapısı yenilenecek. Büyükşehir ekipleri, çalışmalar sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bakım süreci ve geçici kullanım kısıtlamalarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacak.