Diplomat çocukları "barış" için uçurtma uçurdu

Kocaeli'de düzenlenen uçurtma festivalinde 15 ülkeden diplomatlar ve aileleri bir araya geldi. Kültürler arası dostluk ve barış mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte, farklı ülkelerden gelen 50 çocuk kendi tasarladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda "Gökyüzünde Birlikte Uçurtma Festivali" düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden diplomatik temsilciler ve ailelerini Kocaeli'de buluşturan program, çocuklar aracılığıyla kültürler arası diyaloğu güçlendirmeyi ile dostluk ve barış mesajlarını görünür kılmayı hedefledi.

Programa; Karadağ, Kanada, Kazakistan, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Ukrayna, Mısır, Bulgaristan, Norveç ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden başkonsoloslar, konsoloslar ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında farklı ülkelerden gelen 50 çocuk, aileleriyle birlikte gün boyunca düzenlenen aktivitelerde bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.

Uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi

Kahvaltı organizasyonu ile başlayan programda, dünyaca tanınan uçurtma küratörü Zahit Mungan tarafından "Uçurtmanın Peşinde" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Uçurtmanın tarihi yolculuğu ve kültürler arasındaki bağ kurucu rolünün anlatıldığı sunumun ardından başkonsoloslar ve aileleri, çocuklarıyla birlikte uçurtma atölyesine katılarak kendi uçurtmalarını tasarladı.

Çocuklar tarafından hazırlanan barış uçurtmaları daha sonra Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gökyüzüne bırakıldı.

"Daha güzel bir dünyaya ulaşma gayretindeyiz"

Programda katılımcılara hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, etkinliğin merkezinde çocukların bulunduğunu vurgulayarak, "Kocaeli'de değerli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamını iletiyorum. Aslında konu uçurtma değil, konu bizim çocuklarımız. Çocuklarınız ile beraber buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Baraçlı, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerine ve sanayi potansiyeline de dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kocaeli'mizin 2 milyon nüfusu var. Milli gelirde Türkiye'de ikinci sırada, gelişmişlik indeksinde üçüncü sırada yer alıyoruz. 36 limanı ve 14 organize sanayi bölgesi bulunan bir şehiriz. Bu esasında Hamburg benzeri bir şehir. Onun için biz de şehrimizin farkındalığını oluşturmak adına birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu tarz organizasyonlara sonuna kadar destek veriyoruz. Buraya gelmeniz bizim için çok değerli. Çocuklarımızla beraber daha güzel bir dünyaya ulaşma gayreti içerisinde olacağız." - KOCAELİ