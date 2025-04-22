Kocaeli\'de 23 Nisan Coşkusu ve Kocaelispor\'un Süper Lig Başarısı Kutlandı

Kocaeli'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselme başarısını da kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Bi' Dünya Eğlence Şenlikleri" tüm coşkusuyla devam ederken, yeşil-siyahlı taraftarlar da takımlarının 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesini aynı meydanda kutladı.

Taraftarlar, Kocaelispor formalarıyla etkinlik alanına akın ederek şenliklere ayrı bir heyecan kattı. Kentin tarihi futbol başarısı, çocukların bayram sevinciyle birleşerek Milli İrade Meydanı'nı adeta bir bayram alanına dönüştürdü.

Etkinliklere katılan aileler, çocuklarıyla birlikte düzenlenen birbirinden eğlenceli atölyelere katılırken, Süper Lig coşkusuna da ortak oldu. Yüz boyama etkinliğinde Kocaelispor'un renkleri olan yeşil ve siyahı tercih eden çocuklar, bu heyecanı yüzlerine de taşıdı. - KOCAELİ