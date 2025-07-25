Kocaeli'de 45 Yıllık Evliliklerin Sırrı: Saygı ve Sevgi - Son Dakika
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Kocaeli'de 45 Yıllık Evliliklerin Sırrı: Saygı ve Sevgi

Kocaeli\'de 45 Yıllık Evliliklerin Sırrı: Saygı ve Sevgi
25.07.2025 13:00  Güncelleme: 13:03
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Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Saygınlar Kulübü, 45 yıllık evliliklerinin sırrını 'karşılıklı saygı ve sevgi' olarak özetleyen Asiye ve Zeki Aygenç çifti için sosyalleşme ve mutluluk paylaşıp yeni dostluklar kurma imkanı sunuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Saygınlar Kulübü, 45 yıllık evliliklerinin sırrını "karşılıklı saygı ve sevgi" olarak özetleyen Asiye ve Zeki Aygenç çifti için hem sosyalleştikleri hem de bu mutluluğu paylaştıkları ikinci bir yuva haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulan Saygınlar Kulübü, Aygenç çifti gibi üyelerine yeni dostluklar kurma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

İzmit'te yaşayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi Aygenç çifti, sevgi, sabır ve sadakatle geçen 45 yıllık birlikteliklerini ve Saygınlar Kulübü'ndeki günlerini anlattı.

"İşte bu"

1980 yılında görücü usulüyle evlendiklerini belirten Zeki Aygenç, eşini ilk gördüğü anı, "Gördüğümde içimden bir ses, 'İşte bu' dedi. Sanki yıllardır tanıyordum" sözleriyle ifade etti.

"5 yıllık evliliğimizin sırrı, birbirimize her zaman saygı duymamızda gizliydi"

Asiye Aygenç ise 45 yıllık evliliklerinin sırrının karşılıklı saygı olduğunu vurgulayarak, "O konuştu, ben dinledim. Ben konuştum, o dinledi. Her zaman birbirimize destek olduk. Bazen bolluk oldu, bazen yokluk. Ama hiçbir zaman yan yana durmaktan vazgeçmedik. Elimizden geldiğince ayakta durduk. 45 yıllık evliliğimizin sırrı, birbirimize her zaman saygı duymamızda gizliydi" dedi.

"Burası evimiz gibi"

Hayatlarının bu yeni döneminde yolları Saygınlar Kulübü ile kesişen çift, yaklaşık 20 gün önce üye oldukları mekanın müdavimi haline geldi. Çift, kulüpteki atmosferi ve yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Sanki evimiz gibi, her gün gelmeye çalışıyoruz. Çay içiyoruz, etkinliklere katılıyoruz, geziyoruz. Yeni arkadaşlar edindik, onlarla sohbet ediyoruz. Kimi zaman onlar anlatıyor kimi zaman da biz. Evde geçmeyen zaman burada keyifle akıyor. Keşke ilk açıldığında üye olsaydık, nasip bu zamanaymış"

"Ben o zamanlar çocuktum, ailemle buraya çay içmeye gelirdik"

26 yıl İSU Genel Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 2012'de emekli olan 63 yaşındaki Zeki Aygenç, kulübün bulunduğu sahilin eski halini de anlattı. Aygenç, "Ben o zamanlar çocuktum, ailemle buraya çay içmeye gelirdik. Hatta denizden balıkları izler, sandallarla deniz kenarında dolaşırdık. Sonra buralar çok güzel bir altyapıyla dolduruldu. Bize kolaylık sağlayan yollar yapıldı. Büyükşehirimizden Allah razı olsun, şimdi de aynı deniz manzarasına karşı yaşıtlarımla bizim için hazırlanmış bu yerde zaman geçirebiliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 45 Yıllık Evliliklerin Sırrı: Saygı ve Sevgi - Son Dakika

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