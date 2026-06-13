56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek

Kocaeli genelinde 56,5 kilometrelik bozuk yolda sathi kaplama imalatı gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da yapılacak ihaleyi kazanan firma, 170 günde çalışmaları tamamlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki bozuk yolları onarıyor. Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Sathi Kaplama Yapılması" ihalesi, 25 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak. EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden açık usulle gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firma, 170 gün içinde çalışmaları tamamlayacak. Proje kapsamında 2 bin 500 metreküp hendek beton kaplaması yapılacak, 150 bin ton plent-miks temel serilecek, 12 bin ton binder tabakası uygulanacak ve 165 dekar alanda sathi kaplama gerçekleştirilecek. Böylelikle 56,5 kilometrelik bozuk ve elverişsiz yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. - KOCAELİ