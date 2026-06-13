56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek

56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek
13.06.2026 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 56,5 kilometrelik bozuk yolda sathi kaplama imalatı yapacak. İhale 25 Haziran'da yapılacak, çalışmalar 170 günde tamamlanacak.

Kocaeli genelinde 56,5 kilometrelik bozuk yolda sathi kaplama imalatı gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da yapılacak ihaleyi kazanan firma, 170 günde çalışmaları tamamlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki bozuk yolları onarıyor. Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Sathi Kaplama Yapılması" ihalesi, 25 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak. EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden açık usulle gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firma, 170 gün içinde çalışmaları tamamlayacak. Proje kapsamında 2 bin 500 metreküp hendek beton kaplaması yapılacak, 150 bin ton plent-miks temel serilecek, 12 bin ton binder tabakası uygulanacak ve 165 dekar alanda sathi kaplama gerçekleştirilecek. Böylelikle 56,5 kilometrelik bozuk ve elverişsiz yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:18:06. #7.12#
SON DAKİKA: 56,5 kilometrelik yol 170 günde yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.