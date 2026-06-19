Mavi Bayraklı plajlar tatilcileri bekliyor

Kocaeli'de 9 plajda "Mavi Bayrak" unvanı korunurken, yaz sezonu öncesi sahillerdeki hazırlık ve denetim çalışmaları tamamlandı. Temizlik, güvenlik ve altyapı düzenlemeleriyle plajlar yeni sezona hazır hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sahillerde yürütülen kapsamlı hazırlık çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların yaz aylarını güvenli, temiz ve konforlu ortamda geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri titizlikle yerine getirildi. Ekipler, plaj alanlarında gerekli altyapı kontrollerini gerçekleştirirken, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları, duş ve soyunma kabinleri de sezona hazır hale getirildi.

Uluslararası standartlar için titiz denetim

Büyükşehir tarafından kente kazandırılan Mavi Bayraklı plajlarda ise yaz sezonu öncesinde teknik hazırlıklar tamamlandı. Uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak kriterlerinin eksiksiz şekilde karşılanması amacıyla yürütülen hazırlıklar kapsamında temizlik, güvenlik, çevre yönetimi ve erişilebilirlik standartları gözden geçirildi. Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetlenen plajlar, bu yıl da gerçekleştirilecek değerlendirmeler öncesinde kapsamlı hazırlık sürecinden geçirildi.

Eksiksiz hazırlık

İzmit Körfezi'ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra'da bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde; çevre yönetimi, plaj temizliği, can güvenliği ve sunulan hizmet standartları titizlikle değerlendirildi. Ayrıca plajlarda görev yapan cankurtaran ekiplerinin yeterliliği, acil müdahale ekipmanlarının durumu ve güvenlik önlemlerinin uygunluğu kontrol edilirken, engelli bireylerin plajlardan rahat ve güvenli şekilde yararlanabilmesine yönelik erişilebilirlik uygulamaları da gözden geçirildi. - KOCAELİ