Kocaeli'de Aile İçi İletişim Semineri: Psikolog Beyza Arpacı Uyardı - Son Dakika
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Kocaeli'de Aile İçi İletişim Semineri: Psikolog Beyza Arpacı Uyardı

Kocaeli\'de Aile İçi İletişim Semineri: Psikolog Beyza Arpacı Uyardı
06.08.2025 16:29  Güncelleme: 16:30
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, psikolog Beyza Arpacı çocuklardan erken yaşta yüksek performans beklentisinin kaygı ve öfke patlamalarına yol açabileceğini vurguladı. Aile içi iletişimde sınırların belirlenmesi ve sağlıklı iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Kocaeli'de düzenlenen seminerde aileleri uyaran psikolog Beyza Arpacı, çocuklardan erken yaşta yüksek performans beklentisinin ilerleyen dönemlerde kaygı ve öfke patlamalarına yol açabileceğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bilinçlenmesi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile İçi İletişim" konulu seminer, Yuvacık Diriliş Kampı'nda 120 öğrenciye yönelik gerçekleştirildi. Kocaeli Anne Şehir Merkezi Psikoloğu Beyza Arpacı, seminerde aile kültürünün psikoloji üzerindeki etkisi ve aile değerleri üzerinde durdu. Empati duygusunun aile içi ilişkilerde hayati öneme sahip olduğunu belirten Arpacı, çocuklardan erken yaşta yüksek performans beklentisinin ilerleyen dönemlerde kaygı ve öfke patlamalarına yol açabileceğini söyledi.

"Aile içinde imalı ve dolaylı cümlelerden kaçının"

Beyza Arpacı, aile içi iletişimde doğru belirlenmiş sınırların önemine dikkat çekti. Sağlıklı iletişimin aile ortamında başladığını ve çevreyle şekillendiğini vurgulayan psikolog, sınırların hem ebeveynler hem de çocuklar için kurtarıcı olduğunu söyledi. Ayrıca, eşler arasındaki iletişimde de bu sınırların ortak bir dengeyle belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Seminerde iletişim dilinde netlik ve açıklığın altı çizilirken, psikolog Arpacı, aile içinde imalı ve dolaylı cümlelerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Bu tür iletişim biçimlerinin kişinin zihnini gerçeklikten uzaklaştırıp negatif düşüncelere sürükleyebileceğini, sağlıklı iletişim için duyguların korkmadan açık ve net şekilde ifade edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Aile İçi İletişim Semineri: Psikolog Beyza Arpacı Uyardı - Son Dakika

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