Hayatındaki ilk doğum gününü 77 yaşında kutladı

Kocaeli'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alan Senem Murat'ın 77. yaş günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı sürpriz, Senem Murat'ın hayatındaki ilk doğum günü kutlaması oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alzheimer Yaşam Merkezi, düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Senem Murat'ın 77. yaş günü, hayatında ilk kez gerçekleştirilen bir organizasyonla kutlandı. Bugüne kadar hiç doğum günü kutlanmayan Senem Murat için hazırlanan etkinlik, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından organize edildi. Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı pasta eşliğinde yapılan kutlama, merkezde gerçekleştirilen programla tamamlandı. - KOCAELİ