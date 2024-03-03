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Kocaeli'de Anne Şehir Kadın Festivali, 5 Mart Salı günü Gebze'de, 9 Mart'ta ise İzmit'te düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel iki program hazırladı. Büyükşehir, alanında isim yapmış ünlü uzmanların katılımıyla 5 Mart Salı günü saat 12.00'de GEBZESEM'de, 9 Mart Cumartesi günü ise saat 12.00'de İzmit'teki Kocaeli Kongre Merkezinde Anne Şehir Kadın Festivalini gerçekleştirecek. Festival kapsamında merkezin fuaye alanında kutsal emanetler sergisi, el sanatları atölyeleri, kadın Kooperatif ve sivil toplum kuruluşları stantları yer alacak. Programda katılımcılar atölye etkinliğinde, çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılacak.

Yoğun ilginin beklenildiği 9 Mart Cumartesi günü Kongre Merkezi'nde düzenlenecek festivalde oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci ile alanında deneyimli kitapları olan eğitimci ve yazar Dilek Cesur söyleşide bulunacak. Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dilek Cesur söyleşisi de gerçekleşecek. - KOCAELİ