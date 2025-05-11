Kocaeli\'de Anneler Günü İçin Duygusal Video Hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı, trafik levhalarına yazılan anne sözlerini içeren video beğeni topladı.

Kocaeli şehir merkezindeki trafik levhalarına yazılan anlamlı ve içten sözlerle hazırlanan video, duygusal kurgusuyla izleyenleri hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - KOCAELİ