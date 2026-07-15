Aydınlatma sistemleri bakımdan geçirildi - Son Dakika
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Aydınlatma sistemleri bakımdan geçirildi

Aydınlatma sistemleri bakımdan geçirildi
15.07.2026 12:39  Güncelleme: 12:40
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tüneli, Mimar Sinan Köprüsü ve Yahyakaptan Tramvay Yolu'nda aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak arızaları giderdi, sistemleri tam kapasiteyle hizmete sundu.

Kocaeli'nin farklı noktalarında sürdürülen aydınlatma bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Derince Tüneli'nden Mimar Sinan Köprüsü'ne kadar birçok bölgede arızalar giderildi, sistemler yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım ile yaşam alanına kavuşması amacıyla aydınlatma sistemlerine yönelik bakım, onarım ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mevcut aydınlatma hatları ve direkleri detaylı şekilde incelenirken, tespit edilen arızalar gideriliyor, yıpranan ekipmanlar yenileniyor ve sistemlerin verimli şekilde çalışması için gerekli bakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Derince Tüneli'nde 468 LED armatür bakımdan geçirildi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin üç ayrı noktasındaki aydınlatma sistemlerine yönelik bakım, onarım ve kontrol çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Derince Tüneli'nde bulunan 468 LED armatürün bakım, temizlik ve aydınlatma kontrolleri gerçekleştirildi. Tünel içerisinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle hasar gören etanj armatürler yerinden sökülerek yeni armatürlerle değiştirildi. Yapılan müdahalenin ardından tünelin aydınlatma sistemi yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Mimar Sinan Köprüsü'nün LED aydınlatmaları yenilendi

Mimar Sinan Köprüsü üzerinde yer alan görsel LED aydınlatmalarda tespit edilen arızalar giderilirken, ihtiyaç duyulan noktalara yeni LED armatürler eklenerek sistemin kesintisiz çalışması sağlandı. Öte yandan Yahyakaptan Tramvay Yolu güzergahında yer alan görsel LED aydınlatmalarda da arıza tespit, bakım, onarım ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, belirlenen arızaları gidererek aydınlatma sisteminin güvenli ve verimli şekilde çalışmasını sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlatma sistemleri bakımdan geçirildi - Son Dakika

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