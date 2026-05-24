A Takımı bayram mesaisinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki yol, kaldırım ve altyapı sistemlerinde bakım onarım çalışması yürütüyor.

Vatandaşların bayram süresince ulaşımda aksaklık yaşamaması amacıyla "A Takımı" ve Yol Bakım Timi tarafından ana arter, cadde, bulvar ve kırsal mahalle yollarında çalışma başlatıldı. Yaya güvenliğini artırmak için kaldırımlardaki bozulmaları gideren ekipler, parke ve bordür yenileme işlemlerini de hız kesmeden sürdürüyor. Altyapı kaynaklı muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla baca ve ızgara kapaklarının bakımlarını yapan ekipler, yaya korkuluklarını da boyayarak yeniliyor.

Kent genelinde görev yapan 14 ekibin, trafiği aksatmadan günlük ortalama 50 farklı noktada yürüttüğü bu çalışmalarla, bayramda artması beklenen yoğunluğa karşı önlem alınması ve vatandaşlara güvenli seyahat imkanı sunulması hedefleniyor. - KOCAELİ