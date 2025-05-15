Kocaeli'de Deniz Ulaşım Seferleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Deniz Ulaşım Seferleri Artıyor

Kocaeli\'de Deniz Ulaşım Seferleri Artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü ile Yarımca iskelesini etkinleştirerek sefer sayısını 96'ya çıkardı. Yolcular, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke, Karamürsel ve Yarımca arasında özel hizmet alıyor.

15.05.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel'de kesintisiz hizmet veren Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Yarımca iskelesini de ekleyerek sefer sayısını 96'ya çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını her geçen gün canlandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, geçtiğimiz günlerde filosuna bir yolcu motorunu dahil ederek Yarımca iskelesini tekrar aktif duruma getirmiş ve Yarımca-Değirmendere seferleri 15 Mart itibariyle yeniden başlamıştı. Vatandaşların hizmetine sunulan Yarımca iskelesine ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir, hafta içi sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı 4 seferin yapıldığı hatta vatandaşlara konforlu seyahat etme imkanı sunuyor.

İlk seferler 06.50'de başlıyor

Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50'de Hereke, 07.15'te ise Değirmendere ve Gölcük'ten başlarken, bu yolculuk kış sezonunda 21.00'e, yaz sezonunda ise 23.00'e kadar devam ediyor. Kocaeli'de deniz ulaşımı 6 gemi (1 gemi yedek) ile İzmit Körfezi'nde günlük 100 sefer ile İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke, Karamürsel ve Yarımca olmak üzere 8 yerleşim noktasına hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Kocaeli Körfezi'nde haftanın tüm günü günlük 88 tarifeli sefer yapıyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer gerçekleştiren büyükşehir, yaz sezonunda bu iskelelere Darıca iskelesini de dahil edilerek sefer sayısını 95 olarak planlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Değirmendere, Karamürsel, kocaeli, Ulaşım, Güncel, Hereke, Gölcük, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Deniz Ulaşım Seferleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:57
Esila Ayık hakkında tahliye kararı
Esila Ayık hakkında tahliye kararı
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:21:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Deniz Ulaşım Seferleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.