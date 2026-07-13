Öksüz leylekler kanat çırpmayı bekliyor - Son Dakika
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Öksüz leylekler kanat çırpmayı bekliyor

Öksüz leylekler kanat çırpmayı bekliyor
13.07.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direğindeki yuvada ebeveynlerinin dönmediği fark edilen 4 yavru leylek, duyarlı vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yavrular, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bakım altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direği üzerindeki yuvada uzun süre ebeveynlerinin dönmediği fark edilen 4 yavru leylek, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından titizlikle yuvadan alınan yavrular, bakım ve sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Ormanya'ya getirilen yavru leyleklerin sağlık kontrolleri, uzman veteriner hekim ve biyologlar eşliğinde titizlikle gerçekleştirildi. Göç rotalarının ve davranışlarının izlenebilmesi amacıyla halkalanan yavruların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kanatlarında ya da uçuşlarını engelleyecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı tespit edildi. Kontrollerinin ardından yavru leylekler, Ormanya'da bulunan Düşkün Leylekler Evi'ne yerleştirilerek bakım ve gözlem altına alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında özenle takip edilen yavru leyleklerin, gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlayarak göç döneminde uçmaları bekleniyor. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet vererek yaban hayvanlarına umut oluyor. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi çevre illerden getirilen yaralı, hasta ya da güçten düşmüş hayvanlar burada tedavi altına alınıyor. Steril ortamlarda yürütülen çalışmalarda; radyolojik görüntüleme, yara bakımı ve enfeksiyon tedavileri titizlikle uygulanırken, hayvanların yeniden doğal yaşamlarına kazandırılması hedefleniyor.

Kentin ve çevre illerin yaban hayatı için büyük önem taşıyan bu merkezde, 2026 yılının ilk 6 ayında yoğun bir tedavi süreci yürütüldü. Bu kapsamda karaca, tilki, çakal ve kurt gibi 41 memeli ile şahin, atmaca, doğan ve güvercin gibi 560 kanatlı hayvan tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öksüz leylekler kanat çırpmayı bekliyor - Son Dakika

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