Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Emeklilerimiz en güzel yeri hak ediyor"

15.01.2026 22:00  Güncelleme: 22:09
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de emekliler için Saygınlar Kulübü yapılacağını açıkladı. Başkan Büyükakın, emeklilerin en güzel yeri hak ettiğini vurguladı ve her mahalleye sosyal tesis önerisinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meclis toplantısında gündeme gelen alana emekliler için Saygınlar Kulübü yapılacağını belirterek, "Emeklilerimiz en güzel yeri hak ediyor. Derince'de her mahalleye sosyal tesis yapalım ama emeklilerimize de en güzel yeri verelim" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Derince'de yapılması planlanan sosyal tesis alanı, Kartepe'deki haddehane ve tır parkı ücretleri ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhalefetin gündeme getirdiği başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mecliste Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde, Yelken Kafe'nin yanındaki tescil dışı alana yapılması planlanan sosyal tesis gündeme geldi. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, söz konusu alanın otopark olarak kullanılmaya devam edilmesini istedi. Başkan Tahir Büyükakın ise alana emeklilere yönelik Saygınlar Kulübü yapılacağını belirterek, "Emeklilerimiz en güzel yeri hak ediyor" dedi.

Mecliste söz alan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, alanın halihazırda otopark olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Zaten hemen yanında bir sosyal tesis var. Yeni bir sosyal tesise ihtiyaç yok. Başka bir mahallemize yapılırsa çok seviniriz" diye konuştu.

"Emekliler için Saygınlar Kulübü yapılacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise İzmit'te bulunan Saygınlar Kulübü'nün benzerinin Derince'de hayata geçirileceğini açıkladı. Emekliler için en uygun alanın seçildiğini dile getiren Büyükakın, "Deniz gören, ferah bir yer. Büyük bir trafik oluşmuyor. Genellikle yürüyerek ve toplu taşımayla geliyorlar. Tek katlı, çay ve kahve içebilecekleri bir mekan olacak. Emeklilerimize yakışan bir yer olsun istiyoruz" dedi.

"Her mahalleye sosyal tesis yapalım"

Sertif Gökçe'nin, "Mahallelerimizde sosyal tesis ihtiyacı var. Yer verelim, ancak Yelken Kafe'nin yanına değil başka bir mahalleye yapılsın" talebine de yanıt veren Büyükakın, "Derince'de her mahalleye sosyal tesis yapalım ama emeklilerimize de en güzel yeri verelim" ifadelerini kullandı. Gündem maddesi, komisyona iade edildi.

"İhanet yok. Siz konuşuyorsunuz, biz yapıyoruz"

Kartepe'deki haddehane ile ilgili CHP'li Meclis Üyesi Caner Karakadılar'ın eleştirilerine yanıt veren Başkan Tahir Büyükakın, teleferik ve dip çamuru temizliği projelerini örnek göstererek, "İhanet yok. Siz konuşuyorsunuz, biz yapıyoruz" dedi. Haddehane alanına ilişkin yanlış algı oluşturulduğunu belirten Büyükakın, "Burası imarda sanayi alanı. Sanki fabrika yapılmazsa tarım yapılacakmış gibi anlatılıyor. Yanında başka fabrikalar var. Orta yere fabrika yapıyormuşuz gibi bir tablo çiziliyor, bu doğru değil" diye konuştu.

"Kirlenmesin diye çalışıyoruz, kirlenen denizi de temizliyoruz"

Çevre hassasiyeti eleştirilerine de yanıt veren Büyükakın, "50 yıldır konuşulan teleferiği biz yaptık. Kartepe'nin çevresiyle ilgili hassasiyetimiz ortada. Kirlenmesin diye çalışıyoruz, kirlenen denizi de temizliyoruz. Marmara Denizi'ni kimin kirlettiğine bakın" ifadelerini kullandı.

Akademik Odalar Birliği'nin haddehaneye karşı çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükakın, "Bu yapılar siyasi pozisyon alarak konuşuyor. Teknik yetkinlikle değil, siyasi tavırla açıklama yapıyorlar. Akademik denince sanki sadece onların söylediği doğruymuş gibi algı oluşturuluyor" dedi.

"En ucuz tır parkı Kocaeli'de"

Mecliste tır parkı ücretlerine yapılan zamlarla ilgili CHP'li üyelerin eleştirilerine rakamlarla yanıt veren Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin büyükşehirler arasında en ucuz tır parkına sahip olduğunu söyledi. Büyükakın, "Bursa'da tır parkı ücreti 12 bin lira, İstanbul'da 10 bin 800 lira. Kocaeli'de ise 9 bin lira. Yüzde 230 zam fazla görünebilir ama yıllardır zam yapılmadığını da unutmamak gerekir. Çok ucuz olanı, emsal illerle aynı seviyeye getirdik" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

