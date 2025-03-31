Kocaeli\'de Engelli Vatandaşın Hayatını Kolaylaştıran Rampa Yapıldı

Kocaeli'de engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için belediye ekipleri evinin girişine rampa yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için seferber oldu. Yol ve Bakım Dairesi A Takımı ekipleri, talep üzerine vatandaşın evinin girişine engelli rampası yaptı. Böylece engelli vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı. Ayrıca, A Takımı ekipleri, İzmit ilçesi Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde yağışlar nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bir vatandaşın da mağduriyetini giderdi. Evin dış cephesine izolasyon çalışması yaparak su sızıntısını engelleyen ekipler, böylece vatandaşın sorununa çözüm üreterek güvenli ve sıcak ortam sağladı. - KOCAELİ