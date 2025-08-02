Kocaeli'de Her Alışverişe Bir Fidan Kampanyası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, el emeği ürünlerin satışa sunulduğu "Komek Sepeti" adlı online platformundan yapılan her alışveriş için bir fidan dikilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Küllerimizden Doğuyoruz" sloganıyla yeni bir kampanya hayata geçirildi. Kampanya kapsamında, ülkedeki yeşil alanların artırılması ve son dönemde artan orman yangınları karşısında "Yeşil Vatan"a destek olunması hedefleniyor.

Bu çerçevede, kadınların el emeği ürünlerini sattığı "www.komeksepeti.com" adresi üzerinden verilen her sipariş, alıcı adına bir fidan dikimiyle sonuçlanacak. Fidan bağışları, Tarım ve Orman Bakanlığının "gelecegenefes.gov.tr" resmi platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Alışveriş yapan kişilere, adlarına dikilen fidanlara ait sertifikalar e-posta yoluyla gönderilecek.

Kampanyayla hem kadın emeğinin desteklenmesi hem de doğanın korunmasına katkı sunulması hedefleniyor. - KOCAELİ