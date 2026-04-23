İhtiyaç sahiplerinin evlerine bakım ve onarım müdahalesi
İhtiyaç sahiplerinin evlerine bakım ve onarım müdahalesi

İhtiyaç sahiplerinin evlerine bakım ve onarım müdahalesi
23.04.2026 09:13  Güncelleme: 09:14
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde tesisat, boya, tadilat ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek yaşam alanlarını daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde yürütülen çalışmalarda ekipler; tesisat, boya, tadilat ve çeşitli onarım işlemleri gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını tek tek hayata geçiriyor. Bu kapsamda bozulan tesisatlar yenileniyor, kullanım ömrünü tamamlamış alanlar baştan aşağı elden geçiriliyor. Pis su ve temiz su hatlarından elektrik tesisatına, boya ve tadilat işlerinden donanım montajına kadar birçok alanda hızlı müdahaleler gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Evler yeniden yaşanabilir hale geliyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranmış ve kullanılamaz durumdaki alanlar, tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor. Yapılan dokunuşlarla vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar ortadan kaldırılırken, evler daha konforlu ve yaşanabilir hale kavuşuyor.

Büyükşehir ekipleri çözümü yerinde üretiyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, sosyal belediyeciliğin sahadaki en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gelen talepleri hızlıca değerlendiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara kısa sürede ulaşarak çözümleri yerinde hayata geçiriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
Advertisement
