Kocaeli'de Kafkas Kültürü Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de Kafkas Kültürü Yıl Sonu Gösterisi

01.06.2025 15:45
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Kocaeli Kafkas Kültür Derneği tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisinde, 100'den fazla kursiyer Kafkas kültürüne ait müzik ve dans performansları sergiledi. Yoğun katılımın olduğu bu etkinlik, Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan gelenekleri yaşatma amacını taşıyor.

Kocaeli'de Kafkas rüzgarı esti

KOCAELİ - Kocaeli'de sahneye taşınan Çerkes kültürü, yüzü aşkın kursiyerin emeğiyle Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan görsel şölen sundu.

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, geleneksel hale gelen yıl sonu gösterisini kongre merkezinde gerçekleştirildi. Kültür derneğinin uzun süredir yoğun emekle hazırladığı etkinlikte, 4 ile 44 yaş arasındaki 100'ün üzerinde kursiyer sahne aldı. Dansçılar ve müzisyenler, sergiledikleri performanslar, tıklım tıklım dolan salondaki seyircilerden büyük beğeni topladı. Minik Nartlar grubunun performanslarından, Gujan Ansamble'nin akordiyon ve mızıka (pşıne) dinletilerine, Kafkas halk danslarının coşkusuna kadar pek çok farklı gösteri sanatseverlerle buluştu. Kafkasya'dan Anadolu'ya başlığı altında düzenlenen bu yıl sonu gösterisi, Kafkas kültürünün hem müzik hem de dans alanındaki zenginliğini gözler önüne serdi. Dernek yetkilileri, kursiyerlerin hem kültürlerini yaşatmak hem de yeni nesillere aktarmak için büyük emek harcadıklarını belirtti. Kocaeli halkı salonu tıklım tıklım doldurdu.

Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan oyunlar sergilendi

Programda konuşan Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nden İbrahim Uygun, "1964 yılında kurulmuş olan derneğin 61. yılı ve gelenekselleşmiş sezon sonu gösterisini sunduk. Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan oyunların hepsine gençler bir yıl boyunca çalıştı, çabaladı. Haftada iki gün ter döktüler, kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe aktarmak için uğraştılar. 100'e yakın gencimiz sahne aldı." dedi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay ise "Geçen hafta Samsun'da 10 bin kişilik katılımla soykırım ve sürgünün 161. yılını andık. Kocaeli Derneği de bunu buna destek verdi, kendilerine ve oraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli Kafkas Derneği bizim için çok önemli. Kurulalı 62 yıl oldu ve federasyonun en aktif derneklerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Katılım yoğun oldu

Programa; Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nden Hanefi Dudularoğlu, Karamürsel Kafkas Derneği'nden Mehmet Çeliköz, Uzuntarla Adige Kültür Derneği'nden Sedat Yenisen, Ketenciler Çerkes Kültür Derneği'nden Birgül Özkanlı, Sakarya Kafkas Derneği'nden Orhan Sarı, Düzce Adige Derneği'nden Ayşe Sezgin, Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Şamil Devrim, KAFFED Başkanı Ünal Uluçay, Kıçırcı Adige Derneği Başkanı, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'nden İbrahim Uygun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Büyükşehir Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk ve Kartepe Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Ertuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kafkas Kültürü Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika

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