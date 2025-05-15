Kocaeli\'de Kırsal Mahallelere Yeni Su Depoları İnşa Ediliyor

Kocael'de kırsal bölgelerde yapılan su depolarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırılarak, su kaynaklarını daha verimli kullanması amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde su sorunu yaşanmaması için su depoları inşa ediyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesi Selimköy, Doğancılı ve Topluca Beyazıtlar mahallelerine 20 metreküplük yeni su depoları inşa etti. Bu çalışmayla mahalle sakinlerinin su ihtiyaçları daha verimli şekilde karşılanacak. Yeni su depoları; kaynak sularının toplanması, içme suyu temin edilmesi, vatandaşların sebzelerini yıkaması ve taşan suyun hayvanlar için yalaklarda içme suyu olarak kullanılması gibi birçok fonksiyona sahip. Böylece bölgedeki su kaynakları daha etkin şekilde değerlendirilerek, kırsal mahallelerin su ihtiyacı karşılanmış olacak.

Yeni su depoları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da mevcut su depolarının düzenli bakım ve onarımlarını da sürdürüyor. - KOCAELİ