Kocaeli'de Market ve Eğlence Mekanlarına Cezalar Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'de Market ve Eğlence Mekanlarına Cezalar Onaylandı

Kocaeli\'de Market ve Eğlence Mekanlarına Cezalar Onaylandı
20.08.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında, marketlere ve eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde kesilen cezalar onaylandı. Toplamda 668 bin 594 TL'lik ceza, müzik yayını izni olmadan faaliyet gösteren işletmelere kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık encümen toplantısında alınan kararlar görüşüldü. Toplantıda marketler, kafeler ve eğlence mekanlarına yapılan denetimler sonucu kesilen cezalar onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın başkanlığındaki encümen toplantısında 29 gündem maddesi karara bağlandı. Zabıta Dairesi Başkanlığınca denetlenen 21 markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi. Her bir markete 2 bin 953 TL ceza kesildi, toplam 62 bin 13 TL ceza onaylandı. İzmit ilçesinde kendisine ayrılan alanın dışına çıkarak vatandaşlar için ayrılan bölgeyi işgal eden bir işletmeye kesilen 2 bin 953 TL para cezası da encümende onaylandı.

İzmit halkının daha konforlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, eğlence yerlerine yapılan denetimlerindeki ihlallere göz açtırmıyor. Bu kapsamda İzmit'in farklı bölgelerinde bulunan 2 işletmede müzik yayını yapma izni olmadığı halde bu yasağa uyulmadığı tespit edildi. Bu işletmelere kesilen toplam 668 bin 594 TL'lik ceza da encümen tarafından onaylanarak karara bağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Market ve Eğlence Mekanlarına Cezalar Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Market ve Eğlence Mekanlarına Cezalar Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.