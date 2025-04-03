Kocaeli\'de Obezite ile Mücadele Programı Başarıyla Devam Ediyor

Kocaeli'de yürütülen "Obezite ile Mücadele Programı" sayesinde kadınlar, sağlıklı ve zinde bir hayata "merhaba" diyor. Son bir yıl içinde toplam 13,7 tonluk kilo kaybı sağlanan program, aynı zamanda katılımcıların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını iyileştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaya teşvik etmek amacıyla uyguladığı Obezite ile Mücadele Programı kararlılıkla sürüyor. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alan katılımcılara yönelik 3 aylık takip sürecini içeren Obezite ile Mücadele Programı, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kadınlara yönelik olarak düzenleniyor ve katılımcılarına sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamlı program, sadece kilo kaybı sağlamıyor, aynı zamanda katılımcıların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını iyileştiriyor.

Program, katılımcıların sağlık durumlarının ölçülmesiyle başlıyor. Kan parametreleri ölçülüp, alanında uzman diyetisyenler tarafından kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. Program sadece fiziksel sağlık değil, duygusal sağlık da göz önünde bulundurularak yürütülüyor. Kilo verme sürecinde zorlanan katılımcılar, psikolojik destek alarak, yaşadıkları duygusal engelleri aşmaları için yönlendiriliyor. İki haftada bir yapılan kontrollerle katılımcıların ilerlemesi yakından takip ediliyor.

13,7 ton kilo kaybı sağlandı

Katılımcılar, haftada üç gün pilates, step-aerobik, zumba ve yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerle desteklenirken, diğer üç gün ise günlük 6 bin ila 10 bin adım atmaya teşvik ediliyor. Bu yöntem sayesinde hem fiziksel sağlık güçlendiriliyor hem de sağlıklı alışkanlıklar pekiştiriliyor. Program kapsamında, Kocaeli genelinde son bir yıl içinde toplam 13,7 tonluk (13.700 kilogram) kilo kaybı sağlanarak önemli bir başarıya imza atıldı.

Burcu Aytekin'in başarı hikayesi

Obezite ile Mücadele Programı'ndaki başarı hikayelerinden biri de Burcu Aytekin'in azmiyle yazıldı. 1,5 yıl içinde 102 kilodan 59 kiloya düşen Aytekin, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da büyük bir değişim yaşadı. Bipolar bozukluktan kurtulan ve özgüven kazanan Aytekin, sosyal yaşamda da daha aktif bir birey haline geldi. "En önemlisi anne olmayı öğrendim" diyen Aytekin, hayatındaki bu büyük dönüşümü paylaştı. - KOCAELİ