Kocaeli'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden İtfaiye Erine Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden İtfaiye Erine Tören Düzenlendi

Kocaeli\'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden İtfaiye Erine Tören Düzenlendi

Kocaeli'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden itfaiye eri için görev yaptığı yerde tören düzenlendi. Görev arkadaşları, helallik alındıktan sonra siren çalarak veda etti.

28.08.2024 22:13  Güncelleme: 22:19
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Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden itfaiye erine, görev yaptığı yerde tören düzenledi. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden itfaiye erine siren çalarak veda etti.

Kandıra yolunda seyir halinde olan motosikletli ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Vahap Elden ve Oğuz Gökçe isimli 2 itfaiye eri yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vahap Elden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Görev arkadaşlarına siren çalarak veda ettiler

Kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Oğuz Gökçe'nin cenazesi, işlemlerinin ardından görev yaptığı Yahyakaptan İtfaiye Grubu'na getirildi. Eşi Esra Gökçe, akrabaları ve mesai arkadaşlarının katılımıyla itfaiye merkezinde helallik alınarak tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Oğuz kardeşimizi kaybettik, Vahap kardeşimiz de yaralı olarak Şehir Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Yaklaşık iki yılı tamamlamıştık, biz kendisinden, çalışmasından memnunduk. Ahlaklı ve düzgün bir kardeşimizdi, hepimiz çok üzgünüz ama Allah'ın takdiri böyle ecel saati gelince ne bir dakika öne ne bir dakika sonraya bırakıyor. Allah çıkmış olduğu bu yolda taksiratlarını afetsin" dedi.

Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden itfaiye erine siren çalarak veda etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden İtfaiye Erine Tören Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada Hayatını Kaybeden İtfaiye Erine Tören Düzenlendi - Son Dakika
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