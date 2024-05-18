Kocaeli'de Rengarenk Takım Elbiseyle Sokaklarda Gezen 68 Yaşındaki Adam - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Rengarenk Takım Elbiseyle Sokaklarda Gezen 68 Yaşındaki Adam

Kocaeli\'de Rengarenk Takım Elbiseyle Sokaklarda Gezen 68 Yaşındaki Adam

Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı, her gün rengarenk takım elbiseler giyerek sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlarla sohbet ediyor. Şık giyinmeye özen gösteren, tanıyanların 'paşam', 'komutanım', 'vekilim' diyerek hitap ettiği Yazıcı, 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Uzun yıllar Körfez'deki bir fabrikada kazan operatörü olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ergül Yazıcı (68), şık ve renkli giyim tarzıyla tanınıyor.

18.05.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı, her gün rengarenk takım elbiseler giyerek sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlarla sohbet ediyor. Şık giyinmeye özen gösteren, tanıyanların "paşam", "komutanım", "vekilim" diyerek hitap ettiği Yazıcı, 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görüyor.

Uzun yıllar Körfez'deki bir fabrikada kazan operatörü olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ergül Yazıcı (68), şık ve renkli giyim tarzıyla tanınıyor. Kıyafet dolabında beyaz, kırmızı, sarı ve mavi çok sayıda takım elbise bulunan 2 çocuk babası Yazıcı, giyimini değişik renklerdeki kravat ve şapkalarla da kombinliyor.

Kalp hastası eşi Emine'yi Yazıcı'yı 5 yıl önce kaybeden Ergül Yazıcı, gününün yarısını "Neşe-i Muhabbet Sanat Evi" adını verdiği küçük mekanında ve sokaklarda vatandaşlarla iç içe geçiriyor. Her sabah özenle hazırlanarak evinden çıkan Yazıcı, yaklaşık 5 yıl önce açtığı İzmit'teki mekanına gidiyor.

Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla donattığı dükkanında biraz vakit geçiren Yazıcı, günün devamında ise dışarıya çıkarak sokaklarda vatandaşları selamlıyor, sohbet ediyor. Tanıyanların "paşam", "komutanım", "vekilim" diyerek hitap ettiği Yazıcı, sokaklarda gezerken vatandaşlardan büyük ilgi görüyor, hatıra fotoğraf çektirmek isteyenlerle de öz çekim yaptırıyor. Renkli kişiliğiyle tanınan Ergül Yazıcı, takım elbisesiyle kahvehaneye bile gidiyor.

"Bu şekilde vatandaşların arasında olmaktan gurur duyuyorum"

68 yaşındaki Ergül Yazıcı, yaptığı açıklamada 30 senedir renkli ve şık giyinmeye özen gösterdiğini söyledi. Yazıcı, "Fabrikada çalıştığım dönemlerde bile işe takım elbiseyle giderdim. Vatandaşlardan teveccüh görüyorum. Bu şekilde vatandaşların arasında olmaktan gurur duyuyorum, mutlu oluyorum" dedi.

"Eşime yük olmamak için işe tek bir takım elbiseyle gider gelirdim"

Ergül Yazıcı, 1990'da eşi Emine'nin felç geçirdiğini ifade ederek, ona yük olmamak için uzun süre işe tek bir takım elbiseyle gittiğini anlattı. Eşini kıyafetlerin temizliğiyle yormamak için renkli takım elbiseler giyemediğini belirten Yazıcı, "Eşim felç geçirdiği dönemler fabrikada çalışıyordum. Eşime yük olmamak için işe tek bir takım elbiseyle gider gelirdim. Eşim temizliği ve ütüsüyle yorulmasın diye değişik renklerde takım elbiseler giyemezdim. Allah rahmet eylesin. Eşimin bana çok hizmetleri oldu. Eşim rahmetli olduktan sonra kendi işimi kendim yapmaya başladım ve takım elbiselerimin sayısını artırdım. Kendi ihtiyaçlarımı kendim görüyorum" diye konuştu.

Vatandaşların ilgisinin kendisini memnun ettiğini de kaydeden Yazıcı, "Çocuklar, liseye giden gençler onlar da beni çok seviyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzel ilgiden keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

"İzmit'in renkli simalarından birisiyim"

Takım elbiselerine uygun olması için kravat ve şapkalarını da özenle seçtiğini vurgulayan Ergül Yazıcı, "Giyeceğim kıyafetleri akşamdan düşünüyorum, sabah da onu giyiyorum. Bazen hafta sonları Kadıköy'e giderim. İzmit'te ilgi gördüğüm kadar orada da ilgi görüyorum. Bu kıyafetlerle kahvehaneye gidip okey de oynuyorum. Arkadaşların hoşuna gidiyor, sohbet ediyoruz. İzmit'in renkli simalarından birisiyim. Beni gören dönüp bir daha bakıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Rengarenk Takım Elbiseyle Sokaklarda Gezen 68 Yaşındaki Adam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:27:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Rengarenk Takım Elbiseyle Sokaklarda Gezen 68 Yaşındaki Adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement