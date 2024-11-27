Kocaeli'de Selden Yıkılan Osman Bey Köprüsü Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Selden Yıkılan Osman Bey Köprüsü Yeniden İnşa Edildi

Kocaeli\'de Selden Yıkılan Osman Bey Köprüsü Yeniden İnşa Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel nedeniyle yıkılan Osman Bey Köprüsü'nü modern bir şekilde yeniden inşa etti. Köprü, Kocaeli-Sakarya bağlantısını güçlendirirken, araç ve yaya trafiğine de açıldı.

27.11.2024 09:32  Güncelleme: 09:33
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Kocaeli'de selin yıktığı Osman Bey Köprüsünü yeniden inşa edildi. Köprü, Kocaeli- Sakarya bağlantısını sağlaması dolayısıyla önem taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te Akmeşe Mahallesi'nde selden dolayı yıkılan Osman Bey Köprüsünü yeniden inşa etti. Böylece Kocaeli-Sakarya bağlantısını sağlayan Osman Bey Köprüsü araç ve yaya trafiğine açıldı. Büyükşehir tarafından modern bir görünüme kavuşturulan Osman Bey Köprüsü, vatandaşların büyük bir beğenisini kazandı. 12 metre genişliğinde ve 21 metre uzunluğundaki köprü için 13 prefabrik öngermeli kiriş montajı ile her iki tarafa yaya geçişi için kaldırım yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe gişelerinden çıkan vatandaşlar, Sakarya'ya, Sakarya'dan ise Kocaeli'ye daha çabuk ve konforlu olarak ulaşmış olacak.

Köprünün altından geçen derenin 22x40 metre uzunluğundaki bölümünde ıslah çalışması yapıldı. Bu bölümün tabanına kaya dolgu yapılarak üzerine beton döküldü. Ayrıca derenin iki yakasına taş duvar inşa edildi. Yapılan çalışmalarla hem köprü yenilenerek modern bir hale getirildi hem de aşırı yağışlar sebebiyle derede sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Selden Yıkılan Osman Bey Köprüsü Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

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