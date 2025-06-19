Kocaeli\'de Tarihi Geçmiş Ürün ve Toplu Taşıma İhlallerine Cezalar Kesildi

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ve kural ihlali yapan şoförlere ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, 68 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Birinci Hukuk Müşaviri Necmi Özen başkanlık etti. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kuzeybatısında bulunan 9 araçlık ticari taksi durağı için yapılan açık teklif usulü kiralama ihalesine 5 istekli katıldı.

Tarihi geçmiş ürün satanlara ceza

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı denetimlerde, kent genelinde bulunan 8 markete tarihi geçmiş ürün sattıkları gerekçesiyle toplamda 23 bin 624 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı'na ulaşan 52 şikayet dilekçesi aktarıldı.

Toplu taşımada ihlaller cezalandırıldı

Şikayetler neticesinde özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili en çok "durakta bekleyen yolcuyu almama" şikayetleri olduğu tespit edildi. Şoförlere; sefer saatine uymama, güzergah ihlali, ücret tarifesine uymama, sefer sırasında sigara içme, yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa etme ve tehlikeli araç kullanma gibi nedenlerle toplamda 153 bin 556 TL idari para cezası kesildi. - KOCAELİ