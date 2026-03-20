700 yıllık Orhan Camii\'nde bayram coşkusu

Kocaeli'de 14'üncü yüzyılda inşa edilen ve Türkiye'de kılıçla hutbe geleneğinin yaşatıldığı nadir camilerden Orhan Camii'nde, vatandaşlar bayram namazında saf tuttu.

Ramazan Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Kent genelinde camiler dolup taşarken, özellikle tarihi Orhan Camii doldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Orhan Camii'nde vatandaşlarla birlikte saf tutarak bayram namazını eda etti. Yaklaşık 700 yıldır ayakta olan camide vatandaşlar saf tutarak bayram namazını eda etti. Tarihi camiyi dolduran cemaat huzur içinde ibadetlerini eda ederken, birçok vatandaş ellerini semaya açarak dua etti. Tarihi atmosferiyle Orhan Camii'nde bayram sabahı manevi anlara sahne oldu.

"Rabbim gerçek bayramlar nasip etsin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tüm İslam aleminin, milletin ve hemşehrilerinin bayramını tebrik ederek, "Rabbim gerçek bayramlar nasip etsin İslam alemine diye niyaz ediyorum. Kardeşlerimizin barış, huzur ve kardeşlik içinde olacağı gerçek bayramlar inşallah bu milletin evlatları aracılığıyla nasip olur. Zamanında bu milletin evlatları bu dünyaya barış, kardeşlik ve huzur götürdüler. Onların olduğu yerde bütün dinlerin mensupları, her renkten insan huzur ve kardeşlik içinde yaşadı. Bu milletin evlatları bunu başardı. Yola çıkacaklara bir kez daha dikkatli olun diyorum. Bayramı bir acıya döndürmesinler; ne sevdikleri için ne de başkaları için lütfen dikkatli olsunlar. Böyle günlerde yoksulları, yetimleri unutmasınlar" diye konuştu. - KOCAELİ