Kocaeli\'de Tarımsal Sulama Projesi Hayata Geçiyor

Kocaeli'de "Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı Projesi" kapsamında 2 bin 793 hektarlık tarım arazisi, sulama suyuyla buluşturulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kırsal kalkınmaya destek veren projeleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. İzmit ve Kandıra ilçelerini kapsayan "Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı Projesi" kapsamında 1. ve 2. etaplar tamamlanma aşamasına gelirken, 3. etap çalışmaları da başladı. 3 etabın tamamlanmasıyla birlikte toplam 109 bin metrelik sulama hattı tamamlanmış olacak ve yaklaşık 2 bin 793 hektarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak.

2023 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen 1. etap çalışmalarıyla birlikte İzmit ve Kandıra'da toplam 28 bin 84 metre uzunluğunda sulama hattı inşa edildi. Ayrıca 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve bir terfi merkezi tamamlanarak devreye alındı. Toramanlar bölgesinde 72 sulama hidrantı da üreticilerin kullanımına sunuldu. Bu etap, 27 Ekim 2024 tarihinde başarıyla tamamlanarak hizmete alındı.

2. etapta su verilmeye başlandı

İSU Genel Müdürlüğü'nün 2024 yatırım programında yer alan 2. etap çalışmaları, İzmit'in Bağlıca, Güvercinlik, Kaymaz Araman, Hıdırlar, Mülkşehsuvar, Alefli ve Sarıgazi mahallelerinde yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 65 bin 3 metrelik sulama hattı ile birlikte 210 sulama hidrantı inşa edildi. Ayrıca bölgeye 3 adet 250 metreküplük, bir adet 300 metreküplük su deposu ile 3 yeni terfi merkezi kazandırıldı. 31 Temmuz itibarıyla 42 noktaya sulama suyu verilmeye başlandı. Kısa süre içinde 2. etap tamamen tamamlanacak.

3. etapla birlikte tarımsal güç artacak

20 Haziran 2025 tarihinde yer teslimi yapılan 3. etap çalışmaları da hızla başladı. Bu kapsamda 16 bin metre uzunluğunda yeni bir sulama hattı döşenecek ve 60 adet sulama hidrantı üreticilerin hizmetine sunulacak. 3. etabın da tamamlanmasıyla İzmit ve Kandıra'daki toplam tarımsal sulama hattı 109 bin metreyi aşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği sulama yatırımları, İzmit ve Kandıra'daki 2 bin 793 hektarlık tarım arazisinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Projeyle birlikte çiftçilerin gelir potansiyeli artacak, tarımsal üretim güçlenecek ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sunulacak. Üreticilere can suyu olan bu çalışmalarla birlikte Kocaeli tarımda da söz sahibi olmaya devam ediyor. - KOCAELİ