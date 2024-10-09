Kocaeli\'de \'TOSFED Yıldızını Arıyor\' Projesinin Birincileri Belli Oldu

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Kocaeli'nde düzenlenen 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinin final yarışlarında Selin Elbir ve İrfan Alper birinciliği kazandı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, büyük heyecan içinde tamamlandı. Bu yıl 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen üç yarışın ardından erkeklerde İrfan Alper, kadınlarda ise Selin Elbir '2024 TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinin birincileri olarak ödül aldı. Osmanelili pilot İrfan Alper şampiyonluk kupasıyla birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'a ziyaret etti. Torun, İrfan Alper'a başarısından dolayı tebrik ederek, kariyerinde başarılar diledi. - BİLECİK