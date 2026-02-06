D-100'deki riskli kavşaklara "çarpışma yastığı" önlemi - Son Dakika
D-100'deki riskli kavşaklara "çarpışma yastığı" önlemi

06.02.2026 08:52  Güncelleme: 08:54
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak ve kazalarda can kaybını en aza indirmek amacıyla kritik noktalara çarpışma yastıkları yerleştirerek önemli bir projeye imza attı. Çalışmalar D-100 kara yolunun stratejik ayrımlarında gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak ve muhtemel kazalarda can kaybını en aza indirmek amacıyla kent genelindeki kritik noktalara çarpışma yastıkları yerleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza verileri ve risk analizleri doğrultusunda belirledikleri 6 noktada çalışma yürüttü. Proje kapsamında; D-100 kara yolunun Kocaeli Stadyumu, Fabrikalar mevkisi ve Kandıra sapağı ayrımlarında (İzmit ve Sakarya yönleri) montaj işlemleri tamamlandı.

Kinetik enerjiyi emiyor

Daha önce Kuruçeşme-Otoyol, Kuruçeşme Acıbadem ve Real yol ayrımlarına da uygulanan sistem, araçların beton bariyerlere veya yol ayrımlarına doğrudan çarpmasını engelliyor. Çarpışma yastıkları, kaza anında ortaya çıkan kinetik enerjiyi sönümleyerek, çarpma şiddetini azaltıyor. Böylece araç içerisindeki sürücü ve yolcuların kazayı daha hafif hasarla atlatması ve araçların yolda tutulması hedefleniyor.

Öte yandan ekipler, kent genelinde hasar gören otokorkulukların tespiti ve yenilenmesi çalışmalarını da sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

