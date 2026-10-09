Kocaeli\'de Türk Dünyası Gençlik Buluşması\'nda yüzlerce genç bir araya geldi

Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda yüzlerce genç bir araya geldi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyasının en büyük gücünün gençlerin birliği olduğunu vurgulayarak, "Kökleriniz geçmişte, gözleriniz gelecekte olsun" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması, Türk dünyasından yüzlerce genci bir araya getirdi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve davetliler katıldı. Programda Türk dünyası gençleri arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve geleceğe yönelik iş birliğinin geliştirilmesi konuları öne çıktı. Halka açık gerçekleştirilen etkinlikte müzik de buluşmaya renk kattı. Kıraç, Azerin, Gülzade Rıskulova, Alatau Serileri Grubu, Music Bolalar, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"Gelecek yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak için adım atıyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gelecek yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak için hazırlık niteliğindeki her adımı bugünden atmamız ve bu doğrultuda gerekli hazırlıkları yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarla geleceğin asrının Türk asrı olması için seferber olacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Toyumuz bereketli ola. Kut, baki ola. Töre daim ola, nizam kaybola" dedi.

"Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği"

"Bizler büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" diyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev is, "Bizim medeniyetimiz bozkırlarda doğdu. Dağları, nehirleri ve sınırları aştı. Atalarımız gök yüzünü çağdı, yeryüzünü ortak vatan bildi. Göçebe medeniyetimiz bize ortak hareket etmeyi, yani ufuklar keşfetmeyi ve farklı kültürlerle dostluk kurmayı öğretti. Bugün bu büyük merasimin geleceği sizlerin ellerindedir. Sevgili genç kardeşlerim, ben bir yazarım. Hayatım boyunca insanlığı, onun hayallerini ve ümitlerini anlatmaya çalıştım. Edebiyat bana ölümlü bir şey öğretti. İnsan hayal kurduğu sürece geleceği değiştirebilir. Büyük yazarımız Cengiz Aytmatov eserleriyle bize hafızanın önemini hatırlattı. Çünkü geçmişini unutan insan gelecekte yolunu bulmakta zorlanır. Ama geçmişi bilmek, geçmişte yaşamak değildir. Köklerimiz geçmişte, gözleriniz gelecekte olsun. Dünyamızın bugün barışa, dostluğa ve karşılıklı anlayışa ihtiyacı var. Teknoloji gelişiyor. Dünya değişiyor ama insanlığın sevgiye, vicdana ve merhamete olan ihtiyacı değişmiyor. Türk dünyasının gençleri olarak sizler bu değerleri geleceğe taşıyacaksınız. Unutmayın, Türk dünyasının en büyük gücü gençlerinin birliği. Köklerinizi unutmayın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılar sahnede şarkılar, türküler söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.