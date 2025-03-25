Kocaeli\'de Tuz Hakkı Etkinliği ile Ramazan Gelenekleri Yaşatıldı

Kocaeli'de Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan "Tuz hakkı" etkinliğinde babalar ve çocukları, mutfağın emektarları olan anneler için özel hediyeler hazırladı.

Her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler eski Ramazanların ruhunu yaşatıyor. Bu kapsamda Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan "Tuz hakkı", Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği anlamlı etkinlikle yaşatıldı. Ramazan şenlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte anneleri için özel mumlar yaptı. Sevgiyle hazırlanan bu hediyeler, Ramazan boyunca ailesi için mutfakta emek veren annelere takdim edildi. Büyük ilgi gören etkinlikte tuz hakkı geleneğinin anlamı anlatılırken, aile bağlarını güçlendiren bu jest aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.

Etkinliğe katılan aileler, tuz hakkı geleneğini birlikte deneyimlemekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - KOCAELİ