Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı

07.05.2026 21:22  Güncelleme: 21:44
Kocaeli'de bir yıl boyunca evinden çıkmayan 60 yaşındaki S.K., ihbar üzerine ulaşıldı. Bitkin halde bulunan adam, belediye ekipleri tarafından temizlenip kişisel bakımları yapıldı. Artık barınma merkezinde koruma altına alındı ve sağlık sorunları ile ilgileniliyor.

Kocaeli'de icra yoluyla kaybettiği dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., bir yıldır dışarı adım atmadığı evinde çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulunmuştu. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan ve kişisel bakımları yapılan S.K., yeni haliyle şaşırttı.

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., ihbarla eve gelen ekiplerce çöp yığınının içinde bitkin halde bulunmuştu. Eşini 20 yıl önce kaybeden ve 2 çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.'nın, bir yılı aşkın süredir icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmadığı öğrenilmişti. Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı belirlenmişti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün yaptığı temizlik sonrası evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., bugün yeni haliyle şaşırttı. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan, temiz kıyafetler giyen ve kişisel bakımları yapılan S.K., barınma merkezinde koruma altına alındı. Hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla da ilgilenilen adamın durumu, aile bireylerine haber verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

