Yaşlı ve hastalara kişiye özel menü hizmeti

Kocaeli'de yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara, sağlık durumlarına göre hazırlanan kişiye özel menülerle sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Gönül Kazan Projesi" kapsamında, kentte yaşayan ve fiziksel kısıtlılıkları sebebiyle yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günlük iki öğün yemek ulaştırılıyor.

Sağlık durumuna göre özel menü

Hijyenik şartlarda hazırlanan yemeklerde vatandaşların sağlık durumları da dikkate alınıyor. Tansiyon hastaları başta olmak üzere özel beslenme ihtiyacı bulunanlar için tuzsuz menü seçenekleri hazırlanıyor.

Proje ile alışveriş yapma veya yemek pişirme imkanı olmayan vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. - KOCAELİ