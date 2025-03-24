Kocaeli\'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinliği: Doğru Cevap Verene Ücretsiz Tramvay

Kocaeli'de Yaşlılara Saygı Haftası'nda büyüklerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen soru anketine doğru cevap verenler tramvayı ücretsiz binme hakkı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda farklı bir etkinliğe imza attı. Büyüklerin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, 65 yaş üstü ile ilgili hazırlanan birbirinden farklı sorular belirlenen tramvay duraklarında vatandaşa soruldu. Soruya doğru cevabı verenler, tramvaya ücretsiz binme hakkı kazandı. 65 yaş üstü bireylerin yaşamları boyunca topluma sundukları katkıya dikkat çekmek isteyen büyükşehir belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda sözü 65 yaş altındaki bireylere bıraktı. Duyarlılığı arttırmayı amaçlayan etkinlikte, 65 yaş üstü bireylerin sağlığından Türkiye yaş istatistiğine kadar pek çok soruya yer verildi. Şıklardan oluşan sorularda Kocaeli'de yaşayan yaşlı nüfus oranına da dikkat çekildi. Olgunlukları, zengin deneyimleri ve geniş bakış açılarıyla topluma ışık tutan 65 yaş üstü bireyler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Eğlenceli anların yaşandığı duraklarda vatandaşlar ücretsiz tramvay uygulamasından memnun kaldı. - KOCAELİ