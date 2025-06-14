Kocaeli'de Yaz Dönemi Kur'an-ı Kerim Kursları Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, yaz tatilinde çocuk oyun odalarını ve Kur'an-ı Kerim okuma sınıflarını şenlendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), gerçekleştireceği birbirinden önemli eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Yaz boyunca çocuklara ve gençlere yönelik en önemli eğitim ise Kur'an-ı Kerim Yaz Kursu olacak. 12 ilçede ve 40 ayrı kurs merkezinde planlanan dersler, 30 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasını kapsayan süreçte haftanın 5 günü 10.00-15.00 saatleri arasında verilecek. 7-12 yaş arasındaki çocuklar ile 12-16 yaş arasındaki gençler ayrı ayrı eğitim alacak. "Kur'an-ı Kerim Yaz Kursu" ve "Anne- Çocuk Atölyesi'ne" katılmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresi üzerinden online olarak kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yaz dönemini verimli ve anlamlı geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için dolu dolu program sunan KO-MEK, çocuk oyun odalarını ve Kur'an-ı Kerim okuma sınıflarını bu yılda şenlendirecek. - KOCAELİ