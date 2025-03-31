Kocaeli'den Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral: El Yapımı Bebekler Hediye Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'den Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral: El Yapımı Bebekler Hediye Edildi

Kocaeli\'den Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral: El Yapımı Bebekler Hediye Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'na (KOMEK) bağlı kursiyerler, el emeğiyle hazırladıkları 60 bez bebek ve dolgu oyuncak karakterle, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı. Bu jest, çocuklara moral kaynağı olurken, kursiyerlerin becerilerini de ortaya koydu.

31.03.2025 09:35  Güncelleme: 09:37
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Kocaeli'de kursiyerler, el emeği göz nuruyla hazırladıkları bez bebekleri hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu (KOMEK) kursiyerleri, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla sürpriz gerçekleştirdi. İlimtepe KO-MEK kurs merkezinde el sanatları nakış branşında eğitim alan kursiyerler, bayram öncesinde 60 el yapımı bez bebek ve dolgu oyuncak karakteri, hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti. Bu hediyeler, tedavi gören çocuklara dağıtılarak onlara moral kaynağı oldu. Bu jest, hem çocukları sevindirdi hem de kursiyerlerin el emeğiyle hazırladıkları eserlerin değerini bir kez daha ortaya koydu. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan çocuklar, bir an olsun psikolojik olarak rahatlama fırsatı buldukları için KO-MEK'e teşekkürlerini iletti.

Ayrıca hastanede görevli sağlık çalışanlarının hastane kreşinde kalan çocukları da unutmayan İlimtepe KO-MEK kursiyerleri, burada kalan çocuklara da hediyeler vererek onları sevindirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'den Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral: El Yapımı Bebekler Hediye Edildi - Son Dakika

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