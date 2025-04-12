Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde Enver Ercan Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde Enver Ercan Kütüphanesi Açıldı

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi\'nde Enver Ercan Kütüphanesi Açıldı

Kartepe'deki Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, şair Enver Ercan'ın kitaplarıyla yeni bir kütüphaneye kavuştu. Açılışta öğrenciler, öğretmenler ve yerel yöneticiler yer aldı.

12.04.2025 10:00  Güncelleme: 10:02
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Kartepe'de bulunan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, şair ve yazar Enver Ercan'ın kitapları ile yeni bir kütüphaneye kavuştu.

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde kütüphane açılışı gerçekleşti. Açılışa; Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, şair ve yazar Enver Ercan'ın kızı Özge Ercan Akyıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulda yıl boyunca en çok kitap okuyarak kitap kurdu seçilen öğrencilere, Enver Ercan'ın kaleme aldığı "Ben Şiirimi Yazarım, Sonsuzluk Varsa Gider", "Türkçenin Dudaklarısın Sen Şair ve Editör Enver Ercan" ve "Enver Ercan Sen Sözcüğün Tekisin" isimli eserler hediye edildi. Şair ve Yazar Enver Ercan'ın kitaplığını Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'ne hediye eden kızı Özge Ercan Akyıldız, kitapların gençler tarafından okunacağından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Babası Enver Ercan'ın kitaplığını Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'ne bağışlayan Özge Ercan Akyıldız'a teşekkür eden Mustafa Kocaman, "Gençlerimiz kitaba kütüphaneye çok önem versinler istiyoruz. Gençleri kütüphanede görünce mutlu oluyoruz. Sizler de bu kütüphaneden faydalanıp ilim, irfan sahibi olacaksınız. Bunda katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde Enver Ercan Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

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