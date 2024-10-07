Kocaeli Kitap Fuarı'nda Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi Üzerine Önemli Vurgular - Son Dakika
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi Üzerine Önemli Vurgular

Kocaeli Kitap Fuarı\'nda Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi Üzerine Önemli Vurgular

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan yazar Hatice Kübra Tongar, çocukların ebeveynleri ve anne-babalarının ilişkilerinin önemi üzerine dikkat çekti. Tongar, mutlu bir aile ilişkisinin çocuklara bırakılacak en değerli miras olduğunu vurguladı.

07.10.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda çocuk, anne, baba ilişkisi üzerine konuşan yazar Hatice Kübra Tongar, "Çocukların 3 ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne-babasının ilişkisi. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en kıymetli miras, anne babanın mutlu ilişkisine onları şahit etmektir" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin düzenlediği 14. Kocaeli Kitap Fuarı, kitap tutkunlarını sevdikleri yazarlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Konferans Salonu'nda Yazar Hatice Kübra Tongar sevenleri ile buluştu. "Bağırmayan anne ve baba olmak" adlı söyleşide konuşan Yazar Hatice Kübra Tongar, "Aile sistemi içinde gevşeklikler oluşturduğumuz zaman araya çok kötü şeyler giriyor. Ailede safları sıkı tutmak zorundayız. Bu zamanın ailelerinin en şikayet ettiği konu cinsiyetsizleştirme. Aileler, çocukları cinsiyetine uygun yetiştirirken zorlanıyor. Bu konuda dikkat etmemiz, eşimizle ve çocuklarımızla sağlıklı iletişim kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Çocukların 3 ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne-babasının ilişkisi"

Çağımızın en büyük probleminin kontrolsüz internet kullanımı olduğunu vurgulayan Tongar, "Çocukların eline kontrolsüz hiçbir şeyin verilmemesi gerekiyor. Siz kontrol ettikçe çocuklar tabii ki bu durumdan memnun olmayacak. Bizim ebeveyn olarak görevimiz çocukları memnun etmek değil onları korumak. Birbirimizle ilişki kurmayı unutmayalım. Karı koca ilişkisini lütfen ihmal etmeyelim. Çocukların 3 ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne-babasının ilişkisi. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz en kıymetli miras, anne babanın mutlu ilişkisine onları şahit etmektir" diye konuştu.

Yazara konuşmalarının sonunda büyükşehir belediyesinin Kocaeli'nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Kitap Fuarı'nda Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi Üzerine Önemli Vurgular - Son Dakika

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