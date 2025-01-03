Kocaeli'nde Modern Sebze Meyve Hali Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'nde Modern Sebze Meyve Hali Hizmete Açıldı

Kocaeli\'nde Modern Sebze Meyve Hali Hizmete Açıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşa edilen modern sebze meyve hali, 25 bin metrekarelik alanı ve 34 dükkanı ile hizmet vermeye başladı. Hal esnafı, yeni halden memnun olduklarını ve bölge ticaretine katkı sağlayacağını belirtti.

03.01.2025 11:22  Güncelleme: 11:25
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesine günümüz teknolojisine uygun olarak inşa edilen Batı Sebze Meyve Hali hizmet vermeye başladı. Hal esnafının ilk günden yüzü güldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları da artan Gebze bölgesine büyük ve modern bir sebze meyve hali kazandırdı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni hal binası, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte oldu.

Hal binası hizmete başladı

Anadolu'nun farklı illerinden sebze ve meyve getiren tırlar, gece saatlerinde kornalar çalarak hal binasına giriş yaptı. Sebze ve meyve kasalarını özenle dükkanlarına yerleştiren hal esnafı, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. Yeni hal binasında ilk siftahı yapan esnaf, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dükkanlar 120 metrekare büyüklüğünde

Modern hal binası, 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkanları ile dikkat çekiyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası, modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile esnaf ve vatandaştan tam not aldı.

"Her şeyin en güzeli burada"

Hal binasının hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, "43 yıldır bu sektördeyiz. Eski halimiz çok küçüktü. Pazarcılarımıza hitap etmiyordu. Burası oranın 4 katı büyüklüğünde. Bize en büyük katkıyı Tahir Başkanımız sundu. Yaptığı hizmetlerden dolayı Allah kendisinden bin kere razı olsun" dedi.

Herkesi yeni hal binasına beklediğini ifade eden Koçak, "Kasalarımız ufak. Vatandaşlarımız ürünlerini 5 kilo, 10 kilo olarak alsınlar. Her şeyin en güzeli burada. Hal esnafı her şeyin kalitelisini ve ucuzunu halka vermek için uğraşıyor. 4 ilçenin buradan faydalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf Ziyaettin Erattır, "Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. 34 kardeşimizle birlikte Kocaeli'nin batı yakasındaki sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacağımızın inancını taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski hal binasının yetersiz olduğunu ifade eden İbrahim Akçan ise "Trafik ve temizlik sorunu vardı. Arabalarımızı dükkanlara yanaştıramıyorduk. Artık böyle bir derdimiz kalmadı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nde Modern Sebze Meyve Hali Hizmete Açıldı - Son Dakika

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